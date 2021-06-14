В Зеленой роще сгорело здание заброшенной больницы

Сообщение о пожаре поступило около четырех утра. Фото: телеграм-канал "Свет.Екатеринбург"

В ночь на 14 июня произошел пожар в здании заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, очаги пожара находились с первого по пятый этажи заброшенной больницы.

- Сообщение о пожаре поступило в 03:47. На площади в 200 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении, - рассказали в ведомстве.

В тушении принимали участие три единицы техники и семь пожарных. В ходе пожара никто не пострадал.

Напомним, заброшенное здание больницы пустует уже много лет. Городские власти и инвесторы несколько раз собирались перепрофилировать строение. Например, в 2019-м году один из городских застройщиков предложил сделать здание больницы частью современного ЖК.