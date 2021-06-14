В Екатеринбурге полиция ищет парня, объявленного в федеральный розыск

Горик Мейроян объявлен в федеральный розыск. Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 27-летнего беглеца зовут Горик Гагикович Мейроян.

- Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 228.1 УК Российской Федерации «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере». Мейроян был изобличен сотрудниками полиции в марте 2020 года, однако в ходе предварительного следствия подозреваемый скрылся, - рассказали в городском УМВД.

Сейчас Горик Мейроян объявлен в федеральный розыск.

В полиции уточнили, что беглец не имеет какого-либо. Нет у мужчины и постоянного места жительства, а также работы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам (343)356-42-03 или (343)356-43-26. Конфиденциальность гарантируется.