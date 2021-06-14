Выехала на «односторонку»: на Урале женщина устроила лобовое ДТП с пассажирским автобусом

Авария случилась в Нижнем Тагиле. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадал ребенок. Авария случилась 13 июня в 14:30 на улице Кушвинской.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 35-летняя женщина, сидевшая за рулем Hyundai IХ35, допустила выезд на встречную полосу. Там она столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ-320302-11, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили два человека. У женщины, сидевшей за рулем Hyundai IХ35, оказалась резаная рана стопы. После осмотра медиков она была отпущена домой.

- Пассажир автомобиля Hyundai IХ35, 2-летняя девочка с диагнозом: ушиб верхней губы – отпущена домой. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем росту и весу ребенка, - уточнили в ГИБДД.

Инспекторам женщина рассказала, что не поняла того, что выехала на встречную полосу. Точную причину ДТП выяснят в ходе проверки.