Спортсменка из Краснотурьинска выиграла международный Кубок по боксу

Фото: федерация бокса Свердловской области
Рената Мингалимова из Краснотурьинска стала победителем Международного турнира 5th JUNIORS NATIONAL’CUP, который завершился в Сербии. Всего в турнире принимало участие 109 боксеров из 16 стран.
Фото: федерация бокса Свердловской области
- Рената провела три боя и в каждом одержала уверенную победу. Соперницами Ренаты были спортсменки из Италии, США и России. Поздравляем Ренату и благодарим ее тренеров Юлию Санкину и Дмитрия Циха! Спасибо за прекрасный результат! - сообщает федерация бокса Свердловской области.
Международные соревнования, проходившие в Сербии, являются подготовительным мероприятием перед предстоящим Первенством Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет EUBC. Первенство пройдет в Тбилиси с 1 по 12 июля.
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