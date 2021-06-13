В кафе на Блюхера мужчина угрожал посетителям пистолетом

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В кафе на Блюхера, 32 мужчина угрожал посетителям пистолетом. Что именно сподвигло его достать оружие неизвестно. В полицию его доставил наряд Росгвардии, который прибыл в заведение после нажатия тревожной кнопки.

- Один из посетителей достал предмет, похожий на пистолет, сообщение об этом поступило в полицию Екатеринбурга, на указанный адрес был направлен наряд, - сообщил официальны представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Мужчину доставили в дежурную часть для установления личности. Там выяснилось, что предмет, который он достал в общественном месте, - это пневматический пистолет. Он его не применял, пострадавших нет.

Полковник Горелых также отметил, что никаких заявлений на мужчину никто не написал.

Напомним, что утром 13 июня в центре Екатеринбурга пьяный выпускник сбил двух человек на тротуаре. Сам он признался, что сел за руль после того, как выпил литр пива.