На Урале мошенники предлагают мужчинам сеанс массажа для «гибкости позвоночника»

Также в телефонном разговоре девушка пообещала участникам бесплатный сеанс массажа и гарантированный подарок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Асбесте жители едва не стали жертвами аферистов. на сотовые телефоны поступили звонки с номеров московского региона. Приятный молодой голос предлагал возрастной группе от 35 до 75 лет поучаствовать в полуторочасовом мероприятии, направленном на восстановление гибкости позвоночника. Также в телефонном разговоре девушка пообещала участникам бесплатный сеанс массажа и гарантированный подарок.

- Такого рода предложения, к сожалению, увы не редкость. Мошенники действительно используют такой вид обмана. Но всем без исключения стоит помнить, что бесплатный сыр находится лишь в мышеловке. Как правило, звонки поступают с номеров, принадлежащих московскому региону. Но стоит всегда помнить, что мошенники используют IT-технологии, с легкостью подменяют номера и могут представиться кем угодно», - рассказал начальник уголовного розыска МО МВД России «Асбестовский» Марсель Шарафутдинов.

Полицейские предупреждают, если поступил звонок, призывающий воспользоваться медицинскими услугами, приобрести косметику или чудодейственные лекарства по баснословным ценам, в первую очередь необходимо удостовериться, имеют ли организаторы диплом о медицинском образовании.