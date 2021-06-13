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Здоровье13 июня 2021 11:32

За сутки от COVID-19 скончались 13 свердловчан

Общее число смертей достигло 3 585
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Выписано 125 человек. Общее число выписанных достигло 84 601.

Выписано 125 человек. Общее число выписанных достигло 84 601.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале выявлено 136 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 жителей Екатеринбурга.

- Состояние 318 госпитализированных оценивается как тяжелое, 142 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

За последние сутки от COVID-19 скончались 13 человек. Общее число смертей – 3 585.

Выписано 125 человек. Общее число выписанных достигло 84 601.