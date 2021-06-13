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Происшествия13 июня 2021 10:25

Уктус заволокло дымом из-за пожара в частном секторе

Там загорелись надворные постройки
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Уктусе небо заволокло дымом из-за пожара в частном секторе. Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области, в частном секторе загорелись надворные постройки.

- На улице Дарвина в частном секторе горят надворные постройки на площади 140 квадратных метров. Пожар локализован, на месте работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что 10 июня в центре Екатеринбурга загорелся заброшенный барак.