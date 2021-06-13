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Происшествия13 июня 2021 9:05

В полиции рассказали, как в Березовском поймали педофила, который надругался над девочкой

Извращенцу грозит до 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Мужчина увел девочку под предлогом угостить конфетами.

Мужчина увел девочку под предлогом угостить конфетами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовые ведомства раскрыли подробности поиски извращенца в Березовском. Как ранее писала «Комсомольская правда», в свердловском городе наряд ГИБДД спас 6-летнюю девочку от педофила. Его уже арестовали, он полностью признал вину.

- 57-летнему гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего»., - отметили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В главке полиции отметили, что девочка гуляла во дворе своего дома одна. Мужчина увел ее под предлогом угостить конфетами.

- Девочка согласилась и ушла с площадки с незнакомцем. После угощения, он увел ребенка в гаражный кооператив, где по предварительным данным, совершил в отношении нее противоправные действия, а после повел девочку в сторону дома, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Извращенцу грозит до 20 лет лишения свободы.