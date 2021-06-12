В Екатеринбурге женщина потеряла 468 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули 37-летнюю местную жительницу. Женщина обратилась в отделение полиции № 3 10 июня. По ее словам, с ней связались неизвестные, которые представили сотрудниками банка и рассказали ей, что ей необходимо обезопасить свои счета, чтобы ее деньги не попали в руки аферистов. После этих слов она добровольно отдала им 468 тысяч рублей.

- Как отметила заявительница, ей звонили с номера одного из крупных кредитных учреждений, данный факт и ввел ее в заблуждение. После этого, женщина по рекомендации звонивших «финансовых специалистов» перевела со своих счетов на счета злоумышленников, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства преступления, идет поиск преступников.