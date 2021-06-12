Ослепило солнце: в Нижнем Тагиле мужчина за рулем иномарки устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле в столкновении трех иномарок пострадали два человека. Инцидент произошел около дома № 1 по улице Фестивальной. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что 71-летний водитель иномарки Iran Khondroпри повороте налево столкнулся с FordFocus, которым управлял 37-летний мужчина. После этого Iran отбросило на MazdaCX-7, в котором ехал 52-летний мужчина.

46-летнего пассажира машины Iran госпитализировали с диагнозом закрытый перелом грудины, тупая травма живота, перелом бедра, перелом ребер слева под вопросом. Четырехлетнюю пассажирку Fordувезли в детскую больницу с тупой травмой живота.

- Автомобилем Iran управлял мужчина,со стажем управления транспортным средством категории «В» 22 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году привлекался три раза, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина пояснил автоинспекторам, что не заметил автомобиль «Форд Фокус», так как его ослепило солнце. Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания.