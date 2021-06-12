20 минут был без сознания: очевидец рассказал, как спасали школьника, получившего удар током в Карпинске

Школьнику делали четыре удара дефибриллятором, вкололи две дозы адреналина Фото: Александр БОЙКО

Житель Карпинска рассказал, как спасали 14-летнего подростка, который получил мощный удар током накануне вечером. Пятеро ребят гуляли недалеко от местного карьера, когда заметили насосную станцию. Товарищи решили взобраться на нее, поэтому в какой-то момент мальчик ухватился за провод под напряжением. После этого он упал в воду.

- Парень, который за провод хватанулся, около 20 мин был без сознания, из них последние 10 мин и вовсе был на грани смерти. Пульса не было, а на теле стали появляться пятна, если бы не водитель и девушка медик, которые качали его 10 минут, он был бы уже мертв, - рассказывал свидетель происшествия местному изданию «Краснотурьинск Live».

Школьнику делали четыре удара дефибриллятором, вкололи две дозы адреналина. По словам мужчины, медики сработали быстро и профессионально. Уже в больнице у пострадавшего диагностировали клиническую смерть, сейчас школьник находится в коме. Инцидентом заинтересовался следственный комитет.