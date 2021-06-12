В аэропорту «Кольцово» неизвестные пытались ослепить пилотов лазером

К ссчастью, все обошлось, посадка прошла благополучно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пилотов самолета, который следовал из Махачкалы, неизвестные ослепили лазером. При заходе на посадку командир воздушного судна сообщил о луче зеленого света, который падал на взлетно-посадочную полосу.

- Инцидент произошел 11 июня в 22:24 по московскому времени. Атаке подверглось воздушное судно авиакомпании RedWings. К ссчастью, все обошлось, посадка прошла благополучно, сообщают телеграм-канал Aviaincident.

Напомним, недавно в «Кольцово» экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа». Лайнер вылетел из уральской столицы, однако ему пришлось вернуться из-за столкновения с птицей. В тот момент на борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа.