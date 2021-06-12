Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге снова загорелся парк Маяковского, сообщение о пожаре поступило днем 12 июня. Изначально очевидцы пытались справиться с огнем самостоятельно, но позже все-таки обратились к спасателям.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:05. Горела трава на площади 150 квадратных метров. Тушение осуществлялось с помощью ранцевых огнетушителей. На месте работали 15 человек личного состава, четыре единицы пожарно-спасательной техники, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Примерно через час возгорание удалось локализовать. Теперь пожарным предстоит выяснить, из-за чего вспыхнула трава. Подписчики паблика «Интересный Екатеринбург» рассказывают, что инцидент мог начаться из-за поджигателей пуха.