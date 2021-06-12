В Верхней Пышме десятки автомобилистов выстроились в российский триколор

Фото: пресс-служба музейного комплекса УГМК

В Верхней Пышме автомобили в стиле ретро выстроили изображение российского триколора. Белые, синие и красные автомобили приехали на открытую площадку музейного комплекса УГМК. Композицию составили из полутора десятков Москвичей», «Жигулей» и «Волг». Также здесь прошла выставка раритетного транспорта, посвященного дню России.

- Участники выставки состязались в конкурсах на лучшую реставрацию, лучшую сохранность и самый редкий автомобиль или мотоцикл. Самые виртуозные водители приняли участие в соревнованиях по фигурному вождению ретроавтомобилей, сообщают в пресс-службе музейного комплекса.

Также гостей и участников выставки поздравили с праздником парашютисты клуба ДОСААФ. Они десантировались прямо на выставочную площадку с флагами России и Свердловской области.