На арене лигры и бизоны: В Екатеринбурге начались гастроли шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

Фото: пресс-служба Шоу Гии Эрадзе «5 контитентов»

Гаснет свет, пространство заливает множество красок, а на манеж один за другим выходят грациозные хищники: тигры, леопарды, лигры (помесь льва и тигра), пантеры. В особой атмосфере цирка забываешь про свой возраст. С удивлением смотришь на то, как огромные кошки ходят на задних лапах, а грозные медведи аплодируют, словно зрители на трибуне… На арене Екатеринбургского цирка – шоу Гии Эрадзе «5 континентов».

Из-за пандемии артисты не выступали на публике почти год. Все это время труппа находилась в Воронеже, где репетировала новые трюки и номера.

- Хищники отвыкли от публики. На первом представлении по глазам было видно, что они нервничают. Один тигр так закапризничал, что не захотел прыгать через сетку, - признается дрессировщица Наталия Широкалова.- Да и к некоторым из хищников даже в клетки заходить опасно. Не рискуем.Но это лишь вопрос времени.

Фото: пресс-служба Шоу Гии Эрадзе «5 контитентов»

В столицу Урала артисты Гии Эрадзе приехали с обновленной шоу-программой.

- Екатеринбург – цирковой город. Именно поэтому первый показ шоу состоится здесь 12 июня, - говорит артистка Лада Сарнацкая. В шоу она выступает в клоунском дуэте вместе с мужем Алексеем. – Например, зрителей ждет уникальный номер с канадскими бизонами. Таких номеров в России вообще нет, а за рубежом единицы.

- Бизонов очень сложно приручить. И Екатеринбург увидит это одним из первых, - добавляет дрессировщик бизонов Рустам Газзаев.

И действительно таких животных нечасто увидишь в цирке. И уж тем более, как эти огромные лохмачи ходят на двух ногах или, как послушно выполняют команды дрессировщика.

Всего же в шоу Гии Эрадзе принимает участие 120 артистов. Это и акробаты, и клоуны, и гимнасты, и атлеты, и дрессировщики. Многие из них являются заслуженными артистами РФ. Участники шоу завоевали более 20 международных наград, и в буквальном объединились на одном манеже, чтобы восхищать, чтобы творить!

Шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

С 12 июня по 11 июля

Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43

Тел.:8 (343)-251-41-41; 8 (961) 206-66-11

Премьерные представления: 12 июня 17:00, 13 июня 12:00, 14 июня 17:00. Далее по четвергам, субботам и воскресеньям по 11 июля включительно

Билеты от 700 до 2000 руб.Детям до 3 лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3 лет - полный билет.