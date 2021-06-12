В Екатеринбурге женщина попала под колеса иномарки, переходя дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 42-летняя женщина угодила под колеса иномарки, когда перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел поздним вечером 11 июня на улице Белинского.

- В 22:10 на улице Белинского, 248 водитель Mazda СХ-5, двигаясь по улице Белинского по второму ряду со стороны Академика Шварца в сторону Объездной дороги, сбила пешехода, переходившего проезжую часть слева направо в неположенном месте, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешеход получил различные травмы, его госпитализировали в городскую больницу. Известно, что за рулем машины сидела женщина с 16-летним водительским стажем, в момент аварии она была трезвой.