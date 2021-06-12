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Общество12 июня 2021 9:37

МЧС Свердловской области переведено на усиленный режим работы во время праздников

Спасатели готовятся оперативно реагировать на все возможные чрезвычайные происшествия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Всего задействовано порядка 1000 пожарных и спасателей, почти 400 единиц специальной техники

Всего задействовано порядка 1000 пожарных и спасателей, почти 400 единиц специальной техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели Свердловской области переведены на усиленный режим работы на период праздничных выходных. МЧС готовится оперативно реагировать на все возможные чрезвычайные происшествия в период с 11 по 15 июня. Во всех местах массовых мероприятий, приуроченных к Дню России организованы дежурства пожарно-спасательных подразделений. Всего задействовано порядка 1000 пожарных и спасателей, почти 400 единиц специальной техники.

- На территории муниципальных образований организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели предупреждают уральцев об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в праздничные дни. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни, необходимо сообщить по телефону «01» или «101».