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Общество12 июня 2021 9:10

Роспотребнадзор по Свердловской области призвал усилить контроль масочного режима

Риски заразиться коронавирусной инфекцией остаются высокими
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Свердловской области призвал усилить меры контролирования масочного режима. По сообщениям ведомства, риски заразиться коронавирусной инфекцией остаются высокими. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил.

- Поставьте прививку против новой коронавирусной инфекции, держите дистанцию не менее полутора метров от других людей, избегайте места массового скопления людей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

За минувшие сутки в регионе выявили 121 новый случай заражения COVID-19, еще днем ранее - 112, хотя недавно уровень заболеваемости снижался, и несколько дней подряд в Свердловской области фиксировали не более 100 новых случаев.