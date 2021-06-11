Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 19:41

В Екатеринбурге вакцинацию от COVID-19 провели во дворе жилого дома

Такой формат прививки практикуется впервые
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Екатеринбуржцы заявили, что такой формат достаточно удобен для горожан

Екатеринбуржцы заявили, что такой формат достаточно удобен для горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал новый формат вакцинации от COVID-19, поставить прививку можно прямо во дворе по месту жительства. Подобные мероприятия проводятся впервые в стране. Пилотный выезд врачей состоялся 10 июня, медики приехали в жилой дом на Стачек, 55.

- Жильцы смогли привиться не выходя из дома, без необходимости записываться в поликлинику и ждать очередь. Вакцинацию провели сотрудники городской больницы № 23 в офисе ТСЖ. Прививки поставили 43 человека за два часа работы, - сообщает депутат городской думы Алексей Вихарев в своих социальных сетях.

Екатеринбуржцы заявили, что такой формат достаточно удобен для горожан, поэтому вакцинация во дворах будет масштабирована. Напомним, мобильные пункты вакцинации в уральской столице открыты в торговых центрах, зоопарках и цирках.