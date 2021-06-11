В Екатеринбурге вакцинацию от COVID-19 провели во дворе жилого дома

Екатеринбуржцы заявили, что такой формат достаточно удобен для горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал новый формат вакцинации от COVID-19, поставить прививку можно прямо во дворе по месту жительства. Подобные мероприятия проводятся впервые в стране. Пилотный выезд врачей состоялся 10 июня, медики приехали в жилой дом на Стачек, 55.

- Жильцы смогли привиться не выходя из дома, без необходимости записываться в поликлинику и ждать очередь. Вакцинацию провели сотрудники городской больницы № 23 в офисе ТСЖ. Прививки поставили 43 человека за два часа работы, - сообщает депутат городской думы Алексей Вихарев в своих социальных сетях.

Екатеринбуржцы заявили, что такой формат достаточно удобен для горожан, поэтому вакцинация во дворах будет масштабирована. Напомним, мобильные пункты вакцинации в уральской столице открыты в торговых центрах, зоопарках и цирках.