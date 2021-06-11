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Общество11 июня 2021 18:52

Не выходит на связь два дня: в Екатеринбурге пропал 21-летний парень

С 9 июня от Максима Третьякова нет никаких вестей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 21-летнего Третьякова Максима Алексеевича. Молодой человек не выходит на связь с 9 июня, с того же дня его местоположение неизвестно.

- Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

В момент исчезновения был одет в темно-синюю кофту на замке, темно-синюю футболку с белым принтом, темно-синие джинсы, красные кроссовки с белой подошвой.

Если вы знаете, где может находиться Максим Третьяков, сообщите на горячую линию «ЛизАлерт» по номеру 88007005452 или свяжитесь с экстренными службами по единому телефону «112».