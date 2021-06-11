Бывшего главу первоуральской полиции оштрафовали на 4.5 миллиона рублей

Олегу Грехову зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд вынес приговор экс-начальнику городской полиции Первоуральска Олегу Грехову. Его признали виновным в получении взятки. В ведомстве ему назначили наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. Бывший полковник оштрафован на пять миллионов рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на три года.

- Олегу Грехову зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом, назначенное ему основное наказание смягчено до штрафа в размере 4,5 миллиона рублей. Он лишен специального звания полковник полиции, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также суд оштрафовал бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного. Он должен выплатить два миллиона рублей, его лишили звания подполковник полиции.