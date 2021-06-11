Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 16:35

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами

По данным на 11 июня под Камышловом горит больше тысячи гектаров земли
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала года в регионе зафиксировано 615 лесных пожаров

Всего с начала года в регионе зафиксировано 615 лесных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают тушить крупные лесные пожары. Ситуация находится под особым контролем главы региона Евгения Куйвашева. По данным на 11 июня спасатели борются с природным пожаром в Камышловском районе, известно, что возгорание распространилось на площади больше тысячи гектаров. На месте работают 74 человека, задействовано 14 единиц техники.

- Всего с начала года в регионе зафиксировано 615 лесных пожаров, в 90% случаев возгорания связаны с действиями местных жителей. Специалисты призывают жителей области быть очень аккуратными с огнем, поскольку сухая и ветреная погода способствует его быстрому распространению, - сообщают в минестерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области

Напомним, с 30 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. По его правилам нельзя сжигать мусор и сухую траву, также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда.