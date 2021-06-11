Генеральный директор УГМК провел экскурсию по ТЦ Veer Mall для губернатора Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын провел экскурсию по торговому центру Veer Mall для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Veer Mall открылся на днях в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Также на представлении центра присутствовал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Главе региона показали собственное производство продуктов питания, магазины, а также проект школы скалолазания. Кстати, по планам здесь смогут трудиться больше двух тысяч человек.

- Это настоящий социально-досуговый центр. Вскоре здесь появится школа скалолазания, на площадках фуд-корта будут проходить мастер-классы. Амфитеатр, который встроен в центр, будет служить зрительным залом, - отметил директор Veer Mall Павел Изотов.

Общая площадь ТРЦ составила почти 130 тысяч квадратных метров. Для удобства посетителей на прилегающей к комплексу территории обустроены закрытая и открытая парковка на полторы тысячи мест.