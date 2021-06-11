В праздники грузовикам запретят въезд в Екатеринбург с Челябинского тракта

Объехать перекрытую часть трассы можно будет через ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные выходные, с 12 по 15 июня грузовикам запретят въезд в Екатеринбург с трассы М-5 «Урал» по улице Димитрова. Как рассказали в «Уралуправтодоре» проезд грузового транспорта будет запрещен из-за ремонта развязки на Объездной – Луганской.

- Комитет благоустройства Администрации Екатеринбурга выполняет ремонт объекта «Автодорога по улице Луганская с транспортной развязкой от дома №2 по улице Луганской до автомобильной дороги г. Екатеринбург - аэропорт Кольцово, - рассказали в «Уралуправтодоре»

Объехать перекрытую часть трассы можно будет через ЕКАД.