В Ленинском районе закроют движение по улицам Айвазовского и Циолковского

Ремонтные работы начнутся с 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Екатеринбурга закроют движение по улицам Айвазовского и Циолковского. Перекрытие связано с проведением работ по переустройству газопровода высокого давления с последующим строительством теплотрассы.

Движение по улице Айвазовского от улицы Циолковского до дома № 39 по улице Айвазовского будет закрыто с 15 июля по 5 августа. По улице Циолковского от улицы Айвазовского до дома № 8 по улице Циолковского с 6 по 27 августа.

С 15 июля по 5 августа автомобилисты будет объезжать ремонтные работы по улицам Московской, Циолковского, Серова и Авиационной. С 6 августа по 27 августа - по улицам Московской, Щорса, Айвазовского и Авиационной.