В сквере на Опалихинской высадят больше ста новых деревьев

Фото: пресс-служба мэрии

Председатель Комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что появится после реконструкции в сквере на Опалихинской, судьба которого очень встревожила жителей Заречного.

Больше всего горожане переживали, что в сквере вырубят старые деревья. Однако в администрации пообещали, что во время реконструкции только снесут снос 10 аварийных растений, при этом будет высажено более 100 молодых деревьев и более 600 кустарников.

- Одной из наиболее волнующих тем для местных жителей стала дальнейшая судьба деревьев. Тамара Благодаткова сообщила, что под снос попадут только десять из них, представляющих реальную опасность для горожан. Взамен будут посажены новые деревья и кустарники - липа, рябина, ель, лиственница, клен, спирея и сирень, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, чтобы не повредить корни здоровых растений, все коммуникации для системы освещения будут проведены под сетью благоустроенных велосипедных и пешеходных дорожек. Появятся в сквере также три детские площадки, зона воркаута и скейтпарк.

Отметим, что реконструкцию Опалихинского сквера будет контролировать рабочая группа, с которую вошли активные горожане.