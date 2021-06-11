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Общество11 июня 2021 7:53

Команда «Стенограффии» выиграла контракт мэрии Екатеринбурга на проведение фестиваля

Фестиваль стрит-арта стартует в первые выходные июля
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В этом году для выполнения художественных работ будет задействовано не менее 12 площадок

В этом году для выполнения художественных работ будет задействовано не менее 12 площадок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Стенограффия» выиграла контракт мэрии Екатеринбурга на проведение фестиваля за 1,2 миллиона рублей. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе команды. Фестиваль стрит-арта стартует в первые выходные июля.

Напомним, что в прошлом году впервые за десять лет фестиваль уличного искусства проводила другая команда – московская компания «Граффити 24», так как «Стенограффия» проиграла официальный конкурс администрации города.

Напомним, что ранее «Стенография» объявила о поиске стен для будущих арт-объектов. Поверхности попадут в общую базу, из которой затем художники выберут подходящие.