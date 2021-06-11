В Екатеринбурге «Газель» столкнулась с Mercedes и перевернулась

ДТП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Репина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 10 июня, на перекрестке улиц Металлургов и Репина столкнулись «Газель» и Mercedes. От удара грузовик перевернулся, а иномарку развернуло.

Как сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» в ДТП никто не пострадал.

Мы запросили комментарий в ГИБДД Екатеринбурга.

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