Две иномарки сгорели при пожаре в центре Екатеринбурга

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В пожаре во дворах за парком Энгельса механические повреждения получили два автомобиля. Владельцы транспорта не успели его эвакуировать, в результате огонь перекинулся на машины. Два Forda опалило огнем.

- Стоит машина очень близко к огню не могут найти хозяина, собираются каким-то образом увозить, чтобы не рвануло, - сообщают очевидцы.

Напомним, крупный пожар в одноэтажном здании произошел в центре Екатеринбурга. Известно, что в помещение не является жилым, в последнее время его никто не использовал, оно было заброшенным.

Очевидцы сообщают, что на месте работают уже четыре пожарные машины. В тушении помогает Росгвардия, бойцы перекрыли территории и не пускают людей к зданию. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало.