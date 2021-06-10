В центре Екатеринбурга загорелось деревянное одноэтажное здание

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге во дворах за парком Энгельса загорелось деревянное одноэтажное здание. Известно, что в помещение не является жилым, в последнее время его никто не использовал, оно было заброшенным.

- Сообщение о пожаре поступило несколько минут назад. Точной информации о площади возгорания пока нет, известно, что здание загорелось по адресу Сони Морозовой, 161. На место выехали 15 человек личного состава и несколько единиц техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Очевидцы сообщают, что на месте работают уже четыре пожарные машины. В тушении помогает Росгвардия, бойцы перекрыли территории и не пускают людей к зданию. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало.

- Стоит машина очень близко к огню не могут найти хозяина, собираются каким-то образом увозить, чтобы не рвануло, - рассказывают очевидцы.