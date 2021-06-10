«Имена силовиков засекречены»: в Екатеринбурге начнут судить парня, бросившего гранату в ОМОН во время протеста

В материалах дела двое пострадавших омоновцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10 июня прошло предварительное слушание по делу парня, которого судят за то, что он бросил в ОМОН свето-шумовую гранату. Также на скамье подсудимых оказался его приятель. Его обвиняют в том, что он кинул в силовиков дымовую шашку.

Все произошло 23 января в сквере у Драмтеатра. Тогда в Екатеринбурге, как и в ряде других городов России, проходили несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Поймать парней, бросивших в ОМОН дымовую шашку и световую гранату, удалось не сразу. До этого мы рассказывали, как силовикам удалось это сделать. На Алексея Конькова и Кирилла Кудрина завели уголовные дела о хулиганстве (ст.213 ч.2 УК РФ) и о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 ч.1).

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат одного из подсудимых Вячеслав Войнов, по существу дело начнут рассматривать 17 июня в Верх-Исетском районном суде.

По версии следствия, у омоновцев от брошенных в них предметов заслезились глаза. Как мы писали до этого, имена пострадавших силовиков в деле засекречены. Эту информацию нам подтвердил и Вячеслав Войнов.

- Обвинение не представило убедительных доказательств того, что потерпевшим были нанесены травмы. Кроме того, в деле их имена и фамилии засекречены, и мы даже не можем удостовериться, что это реальные люди, - отметил адвокат.

Он добавил, что его подзащитный признает вину только в хулиганстве.