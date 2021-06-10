Фото: СК по Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила поддержку семьям погибших в ДТП с автобусом в Лесном.

- Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в жуткой аварии, - сказала омбудсмен. - Очень надеюсь, что правоохранительные органы и органы исполнительной власти не оставят эту трагедию без внимания, проведут тщательную и открытую проверку, предпримут соответствующие меры по предотвращению подобного рода трагедий. Мои двери открыты для всех, кому из-за произошедшего ДТП нужна поддержка, у кого возникнут вопросы.

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром, 10 июня. Рейсовый автобус № 4 марки «ПАЗ» въехал в толпу людей возле комбината «Электрохимприбор». В это время там находились сотрудники предприятия, которые шли на работу. Погибли шесть человек. Еще 15 пострадали.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура.

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