В Екатеринбурге изменят схему движения транспорта развязке Луганская-Объездная

Движение транспорта на развязке будет закрыто до 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 12 июня изменят схему движения транспорта развязке Луганская-Объездная. Ограничения введут из-за ремонта проезжей части.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Уралдортехнологии» разрешено ограничить движение транспорта по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2, и организовать двустороннее движение транспорта на съезде № 2, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта будет полностью закрыто по четной стороне улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта и по съездам № 1 и 3.

На время ремонта транспорт будет направлен по нечетной стороне улицы Луганской, а также по улицам Щербакова, Молодогвардейцев, Кольцовскому тракту, улицам Белинского и Саввы Белых.

Напомним, что движение транспорта на развязке будет закрыто до 15 сентября. За это время здесь уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят гидроизоляцию и деформационные швы, а также обновят барьерные ограждения и тротуары.