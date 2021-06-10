Автобус повалил металлические ворота и влетел в людей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Лесном будет объявлен траур по погибшим в жутком ДТП с автобусом. Напомним, по предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. «ПАЗ», ехавший с горы, повалил ворота ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и влетел в людей, которые шли на работу.

Как рассказали в ГУ МВД, водитель автобуса, поняв, что у него отказали тормоза, пытался предупредить об этом. Он активно сигналил, а кондуктор просила пассажиров сгруппироваться. К сожалению, эти меры не помогли. Под колесами автобуса погибли шесть человек.

- 11 июня объявлен Днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном работникам комбината «Электрохимприбор», - рассказали в пресс-службе предприятия.

В День траура будут приспущены государственные флаги, а все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня будут отменены. Кроме того, в 9 часов 11 июня прозвучит сигнал электросирены в память о погибших.