От «бумеров» до «зумеров»: Tele2 выяснила отношение разных поколений к ЗОЖ

Фото: предоставлено Tele2

Взрывной рост интереса к здоровому образу жизни и диагностике оказал влияние на потребительские привычки жителей Москвы и области. Специалисты Tele2 из проектного офиса big data провели сравнительный анализ покупательского поведения представителей разных поколений, выявив наиболее активных приверженцев здорового образа жизни. Аналитики выбрали компании и сервисы с разным набором услуг: медицинские лаборатории INVITRO, сервис по доставке здоровой еды GrowFood, клиники МЕДСИ и мобильное приложение компании SmartMed. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Очевидный интерес к ЗОЖ-трендам испытывает поколение Z – дети и подростки, которые родились после 2003 года в эпоху активного развития интернета. По итогу апреля число «зумеров», воспользовавшихся сервисами, выросло практически в пять раз год к году. На втором месте по приросту оказались миллениалы (родились в 1985–2002 гг.) – поколение Y в 2021 году в четыре раза увеличило свое присутствие в сегменте компаний, поддерживающих здоровый образ жизни. Бэби-бумеры – представители старшего поколения в возрасте от 58 до 77 лет – стали обращаться к медицинским сервисам и доставке здоровой еды в три раза чаще, чем в прошлом году. «Иксы» (родились в 1964–1984 гг.) – в два раза больше.

Клинико-диагностические исследования в лаборатории INVITRO заняли первое место по числу пользователей за год (апрель 2020 – апрель 2021) среди рассматриваемых сервисов. Однако в первом квартале 2021 года количество клиентов резко уменьшилось (-82%) по сравнению с периодом с сентября по декабрь 2020 года. На негативную динамику повлияли представители поколения Y, которые снизили свою активность практически в девять раз.

Востребованность цифровых сервисов среди тинейджеров и молодых людей отчетливо прослеживается при анализе рынка телемедицины. Так, в апреле 2021 года представители поколений Z и Y совокупно в шесть раз чаще обращались к дистанционной консультации врачей в приложении SmartMed по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число пользователей мобильной платформы МЕДСИ среди старшего поколения увеличилось всего в два раза. Очные обращения в одноименную клинику лидируют у «иксов» – именно они получили наибольшую долю SMS с подтверждением записи в клинику.

Вместе с интересом к медицинским проверкам москвичи стали уделять больше внимания здоровому питанию. Так, столичные абоненты Tele2 в апреле увеличили число заказов в сервисе доставки здоровой еды GrowFood на 30% год к году. Ожидаемо, что популярность площадки обусловлена беспрецедентным приростом «зетов» – их число весной 2021 года выросло на 76%. Позитивный прирост также продемонстрировали миллениалы (+48%), тогда как количество пользователей-представителей старшего поколения («иксы» и «бэби-бумеры») совокупно снизилось на 39%.