«Росатом» объявил, что окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Лесном

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Утром в Лесном автобус с 50 пассажирами насмерть сбил шесть сотрудников предприятия «Электрохимприбор», шедших на работу. Еще пятеро пострадали. Позже днем Госкорпорация «Росатом», в которую входит предприятие, объявила, что окажет семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

- Генеральный директор госкорпорации проинформирован о случившемся, ситуация находится на его личном контроле, - сообщает Андрей Черемисинов, директор Департамента коммуникаций ГК «Росатом». - Сформирован штаб под руководством генерального директора комбината «Электрохимприбор» Сергея Жамилова. - В настоящий момент все усилия «Росатома» сконцентрированы на сохранении жизней и здоровья пострадавших. Принято решение о выделении финансовой помощи их семьям.

Также в Госкорпорации заявили, что возьмут на себя расходы связанные с похоронами.