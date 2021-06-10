Фото: Управления культуры Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге одновременно исполнят танец тысяча выпускников детских школ искусств. Танцевальный номер ребята покажут под открытым небом на площади 1905 года 12 июня. Это будет финальный номер большой концертной программы в честь Дня России.

Откроет мероприятие в 14:00 гала-концерт победителей российских и международных конкурсов текущего фестивального сезона системы художественного образования «АртПоколение Екатеринбург – 2021».

Кроме того, 12 июня зрителей ждет выступление коллективов современного танца, ансамбля саксофонистов, фортепианного дуэта, народного хора, академического хора и других коллективов юных исполнителей, которыми гордится Екатеринбург.

В 16:00 на сцену на центральной площади выйдет Уральский государственный Русский оркестр с программой «Русский оркестр и мировые хиты», а в 18:00 начнется концерт Свердловской государственной академической филармонии «Филармония. Музыка для праздника».