Фото: СУ СКР по Свердловской области

В свердловском главке МВД назвали обстоятельства страшной аварии в Лесном с шестью погибшими. Число пострадавших увеличилось до 15. По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, у автобуса отказали тормоза в момент спуска с горки.

- Автобус марки ПАЗ протаранил ворота предприятия, а потом врезался в остановку, - отметил полковник Горелых.

Прокуратура и Следственный комитет уже проводят проверку. В частности будет выясняться, когда в последний раз автобус проходил техническое обслуживание. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение оказать помощь пострадавшим в аварии.

- По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Проведение проверки взято на контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.