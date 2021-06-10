Жаркая погода вернется в регион в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Свердловской области в ближайшие дни. По их прогнозам уже завтра дожди закончатся и в регионе начнет теплеть.

В пятницу, 11 июня, ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреться до +21, +26 градусов. Синоптики обещают, что пятница пройдет преимущественно без осадков.

В субботу, 12 июня, в ночное время похолодает до +6,+11 градусов. Днем столбики термометров местам достигнут отметки в 28 градусов. Осадков также не ожидается.