Число пострадавших в жуткой аварии в Лесном, где погибли шесть человек, увеличилось до девяти

Авария произошла утром, 10 июня. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Число пострадавших в страшном ДТП в Лесном увеличилось до 9 (первоначально сообщалось о пяти пострадавших). Напомним, в жуткой аварии погибли шесть человек.

ДТП произошло утром 10 июня. Погибшими и пострадавшими оказались сотрудники предприятия «Электрохимприбор», которые шли на работу.

О том, что число пострадавших увеличилось сообщила пресс-служба предприятия.

- Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей - 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе «Электрохимприбор».

Сейчас на месте ЧП работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комбинат продолжает работать в штатном режиме.

Проверку по факту аварии проводит Следственный комитет и прокуратура.

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