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Происшествия10 июня 2021 6:36

В Березовском изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве молодой мамы

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Березовском сегодня, 10 июня, изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве 35-летней Александры Иньшиной.

- Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СКР по Свердловской области.

Напомним, жительница Березовского села в машину к подозреваемому, возвращаясь домой из бара в Екатеринбурге в воскресенье, 6 июня. Водитель «десятки» позарился на цепочку Александры, убил ее, а тело спрятал в лесу, в зарослях крапивы, на Серовском тракте.

На следующий день о пропаже Александры в полицию сообщила ее мама. Она и коллеги девушки забили тревогу, когда она не вышла на работу. Подозреваемого задержали на третий день поисков. Он признался в убийстве девушки.

Марат Имашев специально приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила, чтобы кого-нибудь ограбить. По данным «КП» он уже был судим и в общей сложности провел за решеткой 28 лет - за разбои, убийство и изнасилование, а также за кражи. Сейчас за убийство девушки ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У Александры Иньшиной остался десятилетний сын.