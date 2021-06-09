В Красноуфимске местное предприятие накопило долг по зарплате больше семи миллионов рублей

Прокуратура добилась того, что задолженность по выплате заработной платы была погашена в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске работники местного предприятия добились получения зарплаты после вмешательства прокуратуры. Установлено, что ООО ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов» признали банкротом, а 46 сотрудников не получили обещанных денег за работу. Задолженность перед ними превысила семь миллионов рублей.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Помимо этого выяснилось, что в марте 2021 года конкурсному управляющему уже вносили представление в связи с нарушением законодательства о банкротстве. Прокуратура добилась того, что задолженность по выплате заработной платы была погашена в полном объеме.