В Нижнем Тагиле осудили двух директоров строительной фирмы, обманувших дольщиков

42-летнего директора ООО «СУ-1» судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местных бизнесменов осудили за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Во время рассмотрения дела выяснилось, что руковдитель ООО «СУ-1» и финансовый директор организации организовали сбор денег на строительство многоквартирного дома. Для этого они привлекли средства 31 человека на общую сумму почти 32 миллиона рублей.

- Для создания видимости выполнения обязательств злоумышленники организовали начальный цикл строительных работ - разработку котлована и устройство бетонной подготовки на сумму около 647 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Примечательно, что 42-летнего директора ООО «СУ-1» комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым, его отправили на принудительное лечение. А вот финансовый директор проведет в колонии общего режима три с половиной года.

Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатил компенсации обманутым дольщикам.