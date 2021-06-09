Уральский институт управления примет участие в «Иннопроме» и презентует «кадровый тик-ток»

На выставке у вуза будет собственный стенд. Фото: пресс-служба вуза

Уральский институт управления (филиал РАНХиГС) примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром».

Представители вуза расскажут об инструментах бесплатного поиска и подготовки кадров под новые проекты, которые институт предлагает с начала лета компаниям и органам власти.

Это свежий проект, утвержденный правительством России. По нему РАНХиГС и его ключевые филиалы (в том числе на Уральский институт управления) получают средства из бюджета на обучение или переобучение отдельных категорий граждан. Всего в рамках проекта планируют обучить и переобучить 56 255 россиян. По итогам обучения не менее 75% людей должны быть трудоустроены.

Найти себя в новом профессиональном качестве смогут: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; граждане в возрасте 50 лет и старше; лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

- Вопреки стереотипам, этот инструмент кадровой работы избавлен от излишнего бюрократизма и чрезмерной отчетности, - говорит директор ЦОС УИУ РАНХиГС Виктор Белимов, - Между собой мы называем эту схему «кадровый тик-ток», так как она предполагает быстрое и бесплатное решение проблемы нехватки кадров под новые задачи властей, программы развития компаний. Наш проект в полной мере относится к теме выставки «Гибкое производство» - он отличается мягкостью и готовностью следовать предпочтениям клиентов».

По итогам встречи все участники получат практические рекомендации по участию в проекте, снижению собственных затрат на рекрутинг новых сотрудников и смогут обсудить лучшие практики массового и «точечного»

Кроме того, в рамках «Иннопрома» делегация Уральского института управления – филиала РАНХиГС примет участие в целой серии дискуссий по вопросам подготовки кадров и совершенствования образовательных технологий. Директор института Руслан Долженко подпишет с Трубной металлургической компанией соглашение о системной совместной работе по организации студенческой практики на предприятиях промышленного холдинга – одного из крупнейших в стране.