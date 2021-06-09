В Екатеринбурге росгвардейцы задержали парня, который изнасиловал девушку в центре города

22-летнему гражданину одной из бывших союзных республик предъявили обвинение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали молодого человека, который подозревают в изнасиловании. Инцидент произошел накануне вечером на улице Хохрякова. К силовикам обратились двое мужчин и девушка, она в этот момент находилась в состоянии шока, показания давали молодые люди, они пояснили, что стали очевидцами, как неизвестный силой удерживает потерпевшую. Злоумышленника удалось спугнуть, и он скрылся.

- В ходе патрулирования на улице Народной Воли росгвардейцы задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Задержанный был доставлен в дежурную часть полиции, где опознан потерпевшей и очевидцами произошедшего, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

22-летнему гражданину одной из бывших союзных республик предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления. Его заключили по стражу.