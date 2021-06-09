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Общество9 июня 2021 17:38

В Талице должник по алиментам отправится в колонию строгого режима

Мужчина должен был содержать троих детей, но своих обязательств не выполнил
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Общий долг по уплате алиментов превысил 1,3 миллиона рублей

Общий долг по уплате алиментов превысил 1,3 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице осудили мужчину, которого признали виновным в неуплате алиментов. Установлено, что в 2012 году суд вынес решение, по которому он был обязан содержать троих несовершеннолетних детей, пока им не исполнится 18 лет. Однако он этого не делал, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство.

Однако мужчину эту меру не воспринял всерьез и не стал устраиваться на работу, чтобы содержать своих детей, помощи им не оказывал.

- В апреле 2019 года он был привлечен к административной, а в феврале 2020 года – к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Общий долг по уплате алиментов превысил 1,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению Талицкого районного суда виновник получил наказание в виде семи месяцев колонии строгого режима.