ГИБДД Свердловской области ищет на трассах уставших дальнобойщиков

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области проводят рейды, благодаря которым выявляют уставших водителей большегрузов. Дальнобойщики проходят экспресс-тестирование, его проводят медики, а инспекторы ДПС оценивают показания тахографов.

Примечательно, что в этом году в регионе на 35% увеличилось число аварий с участием грузовиков. В результате этих дорожно-транспортных происшествий 47 человек погибли, еще 199 получили травмы различной степени тяжести.

- За несколько часов мероприятия проверили более 20 водителей большегрузов. Автомобилистов в утомленном состоянии не выявлено, но инспекторы технического надзора к административной ответственности привлекли двух водителей, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

А вот на оживленных участках ЕКАД и Режевском тракте выявлено сразу 16 нарушений другого типа: водители грузовиков допускали неисправности рулевого управления, у них не было путевой документации, отсутствовали тахографы. Два грузовых автомобиля помещены на специализированную стоянку.

Подобные мероприятия организованы и на федеральных трассах «Екатеринбург – Тюмень» и «Пермь-Екатеринбург». В ГИБДД напоминают, что нарушители режима труда и отдыха за рулем могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей.