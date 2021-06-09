В Нижнем Тагиле конвоир попытался передать задержанным наркотики, спрятав их в кобуре

Руководство полиции уже уволило силовика из МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейского взвода отдельной роты охраны и конвоирования подозревают в том, что он собирался передать задержанному наркотики. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, несколько свертков с запрещенным веществом нашли в кобуре старшего сержанта.

Следствие считает, что наркотики он собирался оставить в камере для следственно арестованных Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

В итоге Следственный комитет завел на силовика уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических веществ, совершенных с использованием своего служебного положения.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Сотрудник конвойной службы ОВД Нижнего Тагила в звании старшего сержанта, о котором идет речь, был задержан в ходе оперативных мероприятий сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По данному факту глава территориального гарнизона полиции полковник Абдулкадыров назначил служебную проверку, по ее результатам подозреваемый в кратчайший срок был уволен из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Он уточнил, что на время разбирательства бывший полицейский будет находиться под домашним арестом. Также принципиальная оценка будет дана и непосредственному руководству конвоира за упущения в воспитательной работе.