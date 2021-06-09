«Закачали внутрь газ»: на Урале двое воров взорвали банкомат «Сбера»

От взрыва повредился не только банкомат, но и стеллажи магазина. Фото: "Подслушано Камышлов" во "Вконтакте"

В городе Камышлов, расположенном в Свердловской области, неизвестные взорвали банкомат «Сбера» в надежде поживиться наличными.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло ночью 9 июня.

- Двое неизвестных в масках пробрались в супермаркет через служебный вход, затем они закачали внутрь банкомата неизвестный пока газ. После этого они произвели подрыв, - рассказал наш собеседник.

Затем воры достали из банкомата пачки с банкнотами. Сумма ущерба пока устанавливается.

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе «Сбера».

- Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Банк содействует правоохранительным органам в проведении следственных действий, - рассказали «КП» в Уральском отделении «Сбера».